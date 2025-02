Lapresse.it - Parigi, al Centro Pompidou la mostra “Black Paris”: i graffiti di Shuck One dedicati agli artisti neri

Leggi su Lapresse.it

Prenderà il via il mese prossimo, aldi, “”, unadedicata all’influenza degliin Francia danni Cinquanta al 2000. I riflettori sono puntati sull’installazione dello street artist franceseOne, originario dell’isola caraibica di Guadalupa, che ha voluto rendere omaggio alle figure che hanno segnato la storia sia della Francia che di altri Paesi. Il, uno dei principali musei d’arte moderna del mondo, ha organizzato laper celebrare 150di origine africana, le cui opere spesso non sono mai state esposte in Francia.One viene descritto come “un attivista che è diventato un artista” ed è uno dei cinque nomi scelti per fornire una visione contemporanea ispirata alle figure del movimento Négritude, che denunciava il colonialismo, il razzismo e l’eurocentrismo.