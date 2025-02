Ilfattoquotidiano.it - “Paralisi evitata per 1 millimetro”: bambino di 10 anni cade su un coltello da cucina nella lavastoviglie aperta

La vicenda di un bimbo di 10, Landen Sturman, originario di Mandurah, in Australia, ha destato l’interesse della comunità scientifica. Il piccolino se l’è cavata nonostante sia stato stato trafitto alla schiena da unda bistecca. Landen si stava preparando un toast al formaggio a casa quando è inciampato all’indietro in unaed è caduto sul.I dottori hanno detto che Landen è sfuggito allaper un “”. Landen, ad oggi, non ha dpermanenti ai nervi, dopo diverse ore di un delicato lavoro di squadra da parte dei team specialistici di neurochirurgia e ortopedia del Perth Children’s Hospital per rimuovere il. Ha avuto una notevole ripresa ed è tornato a scuola la scorsa settimana sfoggiando orgogliosamente una nuova “ferita di battaglia”.