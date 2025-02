Movieplayer.it - Paradise: Disney rinnova la serie con Sterling K. Brown per una seconda stagione

Leggi su Movieplayer.it

Lo show è stato protagonista di un inaspettato successo sulla piattaforma, così oggiha annunciato il rinnovo+ ha annunciato che ladrama originale, prodotta da 20th Television, è statata per una. Il thriller politico è ideato da Dan Fogelman (Only Murders in the Building, This Is Us) e ha come protagonistaK.(This is Us, American Fiction) nel ruolo dell'agente Xavier Collins. La, un thriller politico, è ambientata nella serena comunità di, abitata da alcuni degli individui più importanti del mondo che - attenzione agli spoiler - sono tra i 25.000 residenti che vivono in un bunker a seguito di un evento apocalittico. La tranquillità della città .