Universalmovies.it - Paradise | Da Disney+ il rinnovo per la seconda stagione

Leggi su Universalmovies.it

La serie drama dal titoloha ottenuto quest’oggi ildaper una.Approdata lo scorso 28 gennaio sulla piattaforma di casa Disney, la serie drama creata da Dan Fogelman è riuscita a convincere pubblico e critica ottenendo così il benestare per una. Ilè arrivato, tra l’altro a meno di 10 giorni dalla messa in onda dell’episodio finale, in arrivo sudal 4 marzo.Secondo le stime profuse da Disney, infatti,ha ottenuto 7 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana su Hulu negli Stati Uniti e sua livello internazionale, debuttando come un grande successo, con il plauso della critica e del pubblico. La serie è Certified Fresh su Rotten Tomatoes.Note di ProduzioneLa serie è ambientata in una tranquilla comunità abitata da alcune delle persone più importanti del mondo.