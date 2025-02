Papilloma Virus | prevenzione e vaccini l’Ospedale Cotugno in prima linea

Leggi su Ildenaro.it

«Registriamo un numero ancora troppo elevato di diagnosi di neoplasie legata al(HPV), tumori che colpiscono donne e uomini, spesso molto giovani, con conseguenze drammatiche». A parlare è il dottor Vincenzo Esposito, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Urgenze Infettivologiche deldi Napoli. «È importante far comprendere che ilUmano è estremamente diffuso e si trasmette per via sessuale attraverso il contatto con cute e mucose. In molti casi l’infezione si risolve spontaneamente, ma tra i casi in cui si cronicizza ci sono dei ceppi “ad alto rischio” che possono causare lesioni precancerose che, se non trattate, possono evolvere in tumori». Contro questi ceppi esiste oggi un vaccino sicuro ed efficace. Ma quali sono i tumori causati dall’HPV? Il dottor Esposito chiarisce che il tumore più comunemente associato all’HPV è il carcinoma della cervice uterina, ma l’HPV può essere causa di tumori orofaringei nonché dell’ano, del pene e altri distretti corporei.