Papa Francesco sta meglio e non si dimetterà | il racconto delle ultime ore al Gemelli

Comincia la seconda settimana di degenza peral Policlinicodi Roma. Le sue condizioni di salute migliorano lentamente.stae “non si”: ilore al(Ansa Foto) – notizie.comLe condizioni di salute dimigliorano pian piano. La notte è trascorsa bene e questa mattina, venerdì 21 febbraio, si è alzato dal letto e ha fatto colazione.Gli ultimi aggiornamenti sull’evolversi della situazione arrivano dalla Sala Stampa Vaticana. Il Santo Padre è ricoverato al Policlinicodi Roma da una settimana a causa di una polmonite bilaterale. Le cure stanno avendo l’effetto auspicato e già ieri la sua salute era in via di miglioramento, senza febbre e con parametri emodinamici stabili. Il cuore di Bergoglio regge bene e nonostante focolai di polmonite continua a respirare in modo autonomo.