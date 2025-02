Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco ricoverato da una settimana: altra notte serena. Attesa per il bollettino: “Si capirà come sta reagendo a terapie”

Sette giorni. Di fake news sulle sue reali condizioni di salute, di futuro del pontificato, di date del prossimo conclave e di bollettini medici e non solo. Che confermanola condizione clinica disembra in lento ma costante miglioramento dopo unadi ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. L’ultima conferma è arrivata con la consueta nota mattutina della Sala Stampa Vaticana, che ha parlato di “trascorsa bene”, con Bergoglio che “questa mattina si è alzato e ha fatto colazione”. Il, hanno continuato le fonti vaticane, continua a ricevere i collaboratori più stretti e a svolgere un po’ di lavoro, passa il tempo tra il letto e la poltrona e respira autonomamente. Ciò non toglie,si leggeva neldi ieri, che le condizioni restano stazionarie, quindi ancora complesse a causa della polmonite bilaterale.