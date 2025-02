Thesocialpost.it - Papa Francesco ricoverato al Gemelli: nelle prossime ore si capirà la reazione alla terapia

La sesta notte dial Policlinicoè trascorsa senza complicazioni. Questa mattina il Pontefice si è alzato e ha fatto colazione, come riferito dsala stampa vaticana. Un nuovo bollettino medico è atteso nel tardo pomeriggio.Leggi anche:: notte tranquilla, colazione in poltronaIl quadro clinico resta complessoFonti vaticane fanno sapere che tra oggi e domani si potrà valutare meglio ladelfarmacologica. Il bollettino diffuso ieri segnalava un lieve miglioramento, anche se il quadro generale rimane delicato.Non è stata ancora presa una decisione definitiva sulla recita dell’Angelus di domenica. L’ipotesi più probabile è che venga adottata la stessa modalità della scorsa settimana, con il testo diffuso ma non letto dal