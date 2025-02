Papa Francesco non è fuori pericolo L’annuncio dei medici dei Gemelli | Vuole che si dica la verità

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alle 17:30 di oggi, di fronte all’ingresso del Policlinico Agostino, si è tenuto un briefing ufficiale sulle condizioni di salute del. L’incontro è stato aperto con un messaggio chiaro: “Ci è sembrato opportuno condividere quel che è accaduto il santo Padre, come sta, e cosa ci aspettiamo”.Il professor Sergio Alfieri ha spiegato che il Pontefice ha inizialmente cercato di curare i sintomi influenzali da casa, ma il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario il ricovero. “Il, come moltissimi in questi giorni, ha iniziato a curare il malessere a casa” ha dichiarato il medico, sottolineando che, a differenza di altri anziani della sua età, il Santo Padre continua a gestire le complesse responsabilità della Chiesa, il che comporta un notevole impegno fisico e mentale.