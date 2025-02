Notizie.com - Papa Francesco “non è fuori pericolo, ha una patologia polmonare cronica”: le parole dei medici del Gemelli

Come sta? Il Santo Padre è ricoverato aldi Roma, nel pomeriggio è arrivato l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute.“non è, ha una”: ledeidel(ANSA) Notizie.comIl professore Sergio Alfieri ha parlato, specificando che: “Ha dimostrato buonumore. Non è allettato, è presente assolutamente. Volevamo spiegargli le modifiche delle terapia, perché rispetto agli esami di quando è entrato non c’era evidenza della polmonite. La radiografia dei giorni successivi ha portato delle modificazioni e attraverso la TAC è comparsa una polmonite bilaterale. Non ha febbre e sta lievemente meglio, ma non è. È aperta la porta a tutte e due le possibilità. Un’infezione così importante con una polmonite bilaterale in un signore che cammina poco e ha 88 anni”.