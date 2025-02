Ilfoglio.it - "Papa Francesco non è fuori pericolo. Ha sempre voluto che dicessimo la verità"

"Il santo padre hache noila: togliamo il dubbio che ci sono cose non dette". Lo ha detto il professore Sergio Alfieri del Gemelli in una conferenza stampa questo pomeriggio. Alfieri ha chiarito che il Pontefice ha un'infezione polimicrobiotica con virus, miceti e batteri che ha causato una polmonite bilaterale. "Si mette in poltrona, non è allettato. Mantiene il buonumore, è assolutamente presente". La degenza, ha continuato, durerà almeno tutta la prossima settimana, "il tempo necessario per tornare a Santa Marta".