Quotidiano.net - Papa Francesco, l’ultimo aggiornamento sulle condizioni. I consigli della cugina ultranovantenne

Città del Vaticano, 21 febbraio 2025 – Arrivano buone notizie dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato. Il Pontefice ha trascorso un’altra notte tranquilla, fanno sapere dal Vaticano nel consuetosul suo stato di salute. Bergoglio, in ospedale dal 14 febbraio, “questa mattina si è alzato e ha fatto colazione”. Continua ad essere senza febbre e questo fa ben sperare per il suo pieno recupero. Pope Francis presides over a mass during the Jubilee of the armed forces, in St. Peter’s Square at the Vatican, February 9, 2025 ANSA/MASSIMO PERCOSSI I medici del Policlinico hanno diagnosticato aluna polmonite bilaterale, insorta dopo una bronchite di origine polimicrobica. Nonostante il quadro clinico definito “complesso”, Bergoglio sembra reagire bene alla terapia antibiotico-cortisonica, tanto che negli ultimi giorni si sarebbe rimesso a lavorare di buona lena alternando telefonate, mail e letture al riposo prescritto dai sanitari.