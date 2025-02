Secoloditalia.it - Papa Francesco, il punto stampa dei medici: “Non è ancora fuori pericolo, ci ha chiesto di dire la verità”

Un briefing per giornalisti accreditati presso la Saladella Santa Sede dell’équipe medica del Policlinico Gemelli che ha in curafa ilsulla salute del Pontefice a una settimana dal ricovero. E mette fine alla rida di non notizie, ricostruzioni fantasiose e fake news. “Dobbiamo essere concentrati a superare questa fase qui. Vediamo la tempra del Santo Padre, non è una persona che molla. Ilnon è. ma adesso non è indi vita, oggi è andato in cappella a pregare. Ilha sempre voluto che dicessimo la. La malattia cronica rimane, illo sa, ha detto Mi rendo conto che la situazione è grave, a volte gli manca il respiro e la sensazione non è piacevole per nessuno”. Sono le prime informazioni fornite dal professor Sergio Alfieri, capo dell’equipe medica che ha in cura il Pontefice, e il professor Luigi Carbone, medico referente del Pontefice.