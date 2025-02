Lapresse.it - Papa Francesco, i medici del Gemelli: “Non è fuori pericolo, sa che la situazione è grave ma il cuore è forte”

Leggi su Lapresse.it

“Ilnon è”, “sa che la“, ma “adesso non è indi vita“. Sono arrivate nel tardo pomeriggio, dopo una settimana di ricovero, le prime parole del professor Sergio Alfieri dell’equipe del Policlinicosulle condizioni di salute di.Alfieri: “Ilha sempre voluto che dicessimo la verità”Alfieri, che si è presentato davanti ai giornalisti con il dottor Luigi Carbone, medico referente del Pontefice, ha delineato il quadro partendo da un concetto chiaro: “Ilha sempre voluto che noi dicessimo la verità” ha affermato evidenziando che “la malattia cronica rimane”. Una settimana fa ilè entrato nel nosocomio romano ed “è stato possibile isolare i microorganismi. Ci sono tanti virus, i miceti e i batteri”.I rischi per ilInsomma, un quadro in continua evoluzione con un unico grande rischio ossia che se “i germi che sono localizzati nei polmoni per sciagura dovessero passare nel sangue qualsiasi paziente rischierebbe una sepsi.