Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, i medici del Gemelli: “Non è fuori pericolo, ma non rischia la vita. Resterà ricoverato almeno tutta la settimana prossima”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“non è, è un signore di 88 anni, cammina in carrozzina. Hanno instaurato una terapia ma non è sempre facile bilanciarle”. Al momento però “non è indi“. A dirlo è il suo chirurgo, il professor Sergio Alfieri, nel corso di un incontro con i giornalisti nell’atrio del Policlinico, dove il pontefice si trovaormai da una. Al momento, racconta il medico, il capo della Chiesa cattolica “è di buon umore e presente, oggi è andato in cappella a pregare”. Anzi, “fa battute. L’altro giorno gli ho detto: “Buongiorno, Santo padre”. E lui mi ha risposto: “Buongiorno, santo figlio“. Tanto per dire.”.“Ilha sempre voluto che dicessimo la verità“, ha detto il chirurgo parlando dei bollettinidiffusi in questi giorni. La polmonite bilaterale cronica però “rimane, illo sa, ha detto “mi rendo conto che la situazione è grave“.