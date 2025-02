Thesocialpost.it - Papa Francesco e il rischio sepsi: cos’è e perché spaventa i medici

Il quadro clinico dimostra segni di miglioramento, ma iche lo stanno seguendo al Policlinico Gemelli hanno avvertito che ilmaggiore potrebbe essere lo sviluppo di una, una condizione che, al momento, non è presente.Leggi anche:, il bollettino dei: “Non è fuori pericolo, il ricovero sarà prolungato”La, come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, è una complicazione rara ma potenzialmente mortale che può derivare da un’infezione. Si verifica quando il corpo risponde in modo eccessivo e disordinato a un’infezione, causando danni ai tessuti e agli organi. La causa principale dellasono le infezioni batteriche, anche se in alcuni casi possono essere coinvolti virus o funghi. Lainizia quando i microrganismi responsabili dell’infezione entrano nel flusso sanguigno, diffondendosi in tutto il corpo e provocando una reazione infiammatoria che danneggia gli organi vitali.