Papa Francesco cosa fa sapere una persona a lui molto vicina | Perché è sotto attacco

Mentre le condizioni dicontinuano a essere monitorate con attenzione, il dibattito sulle possibili dimissioni del Pontefice si fa sempre più acceso. Se da un lato il cardinale Gianfranco Ravasi ha lasciato intendere che l’ipotesi di un passo indietro non è da escludere, di tutt’altro avviso è Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, che respinge con decisione questa prospettiva.“Non vedoparlare di dimissioni”, ha dichiarato Riccardi in un’intervista a la Repubblica,lineando come ci sia una sorta di “accanimento mediatico” attorno alla salute del Santo Padre. Secondo Riccardi, la situazione ricorda quella vissuta negli ultimi anni di Pio XII, quando don Giuseppe De Luca scrisse all’allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini (futuro Paolo VI): “Caro Montini, in questo tempo i corvi tornano a volare a Roma”.