Ilgiorno.it - Paolo Asti e il restyling della Torre Velasca: “Il suo spirito è salvo. E la piazza sarà la nuova agorà”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Architetto, è stata una sfida da far tremare i polsi, accostarsi ad un “capolavoro“ dell’architettura brutalista. Come ha impostato il lavoro di recupero? “Con moltissimo rispetto, in accordo con Hines, la proprietà. Nell’approcciare un edificio con quel bagaglio di storia e simbolorinascita del Paese, lo sforzo è stato di nascondere il nostro intervento, in modo che laapparisse uguale a quando fu realizzata ma contemporanea, funzionale, sostenibile, grazie all’utilizzo di tutte le tecnologie di cui disponiamo”. Unanon sempre amata dai milanesi. “È stata vista come invasiva in quel tessuto urbano. Nessuno è mai andato a godersi la vista dal basso. Però è stata costruita in meno di due anni, mentre adesso non riusciamo a fare un appartamento in 24 mesi”.