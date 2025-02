Sport.quotidiano.net - Pallamano. La Macagi Cingoli si prepara a dare l’assalto nel derby contro il Camerano

Ilcasalingo di domani alle 18 al PalaQuaresimailsi prospetta importante per la, che non vuole restare avvolta dalle spire dei playout. All’allenatore Sergio Palazzi la visita del, che si presenta con due indimenticati ex, evoca particolari suggestioni personali: "Ho avuto il portiere Anzaldo e Cirilli a, ho poi trascorso due stagioni alin A2 e, anche se sono passati cinque anni, credo che troverò qualche giocatore locale cresciuto con me". All’andata ilha vinto 26-25. "Ma rispetto ad allora – puntualizza Palazzi – è abbastanza diverso: durante la pausa natalizia ha concluso il rapporto con i due difensori stranieri non sostituiti, e ha cambiato il tecnico assumendo Beppe Tedesco, uno dei coach italiani più esperti eti, che ha dato una nuova fisionomia tattica in fase difensiva.