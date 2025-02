Sport.quotidiano.net - Pallamano. Ferrara United vince e si rilancia. Tonello e Pasini sono i top scorer

Una solida prova dei ragazzi di mister Andrea Ansaloni portare la seconda gara consecutiva in Serie A Bronze, la terza in stagione, ersi così in campionato: c’è tanta strada ancora da percorrere, bisogna crescere e lavorare duro, ma la vittoria contro Ferrarin dà morale, carburante necessario per correre. Al PalaBoschetto sabato è terminata 37-23, con una partita impostata ottimamente fin dal primo parziale (20-12), che ancora una volta dimostra come, in attacco, ci sia grande e vario potenziale da utilizzare, con due giocatori a 5 marcature (capitane Flippo) e ben 3 a quota 4 (Marzola, Baldo e Zaltron). E, a questo, si aggiunge una solida prova difensiva. Ansaloni alla fine commenta: "Milano era reduce da una sconfitta di un solo punto con San Vito Marano, squadra in ottima posizione di classifica con l’innesto di un nuovo giocatore straniero molto forte.