Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle domani la sfida alla capolista Cassano Magnago

I ragazzi di Guidotti sono reduci da tre vittorie consecutive contro Cingoli, Bolzano e Fasano. Brutti: “Loro una corazzata, ce la giocheremo”, 21 febbraio 2025 – Non c’è tregua e nemmeno modo per tirare il fiato. Il calendario dellaè fitto e sempre più difficile. I biancoblu, reduci da tre successi consecutivi, si preparano a una delle trasferte più toste della stagione. Quella da vivere sabato 22 febbraio, alle ore 18.30, sul campo della battistrada. Si gioca al PalaTacca, in provincia di Varese. Appuntamento in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione.Si affrontano, forse, le due formazioni più in forma dell’intera Serie A. La, sgombra di mente e carica di entusiasmo, è fresca dell’impresa casalinga contro i campioni d’Italia della Junior Fasano.