Pallamano A Gold Al PalaQuaresima c’è il derby salvezza | domani Macagi Cingoli-Camerano

Si sfidano le squadre di Palazzi e Tedesco che condividono la 12^ posizione play-out con 6 punti. Il “cingolano” Coppola: “Vogliamo vendicare la sconfitta dell’andata”, 21 febbraio 2025 – Per lal’ultimodella regular season è fondamentale per il proseguo del campionato., sabato 22 febbraio, infatti, la squadra di Palazzi sfiderà ilnella 18^ giornata di Serie Amaschile di. Le due compagini condividono il 12° posto con 6 punti, in piena zona play-out e quindi se il campionato terminasse oggi si sfiderebbero per la permanenza in massima serie, a -5 dalla zona.Il match di andata Nella partita di andata, che si è giocata lo scorso 5 ottobre 2024,vinse 25-24 con un gol all’ultimo minuto. I gialloblù erano partiti bene, portandosi subito sul 5-2, subito rimontato dallasul 5-6.