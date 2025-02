Sport.quotidiano.net - Palladino senza filtri: «Tensione con Pradè falsità. A Verona con la massima attenzione»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 21 febbraio 2025 – La settimana, in casa viola, non è stata certo delle più facili. Tra il cocente ko in casa contro il Como e il duplice infortunio in attacco di Gudmundsson e Colpani, che priverà la Fiorentina dei due giocatori almeno per un mese. Ma non per questo Raffaeleha intenzione di nascondersi e mettere la testa sotto la sabbia. Anzi, il tecnico viola - all’antivigilia della sfida contro il- ha scelto ancora una volta di prendersi tutte le responsabilità: «È bene che io venga messo in discussione, le responsabilità sono solo mie se le cose vanno male. Quando la squadra non gira, è giusto criticare l’allenatore: vuol dire che devo fare di più. E così lasciamo tranquilli i ragazzi, che devono dare il massimo». Uno stratagemma, quello usato dal tecnico della Fiorentina, di «mourinhana» memoria ma chedubbio denota la volontà, da parte dell’allenatore, di far quadrato e di lasciare tranquillo il gruppo in vista di una trasferta che si annuncia decisiva: «Quello che però non sopporto è che vengano messe in giro una serie di