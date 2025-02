Dayitalianews.com - Palermo, a soqquadro uffici consiglio comunale per furto

Leggi su Dayitalianews.com

La scorsa notte, dei ladri hanno fatto irruzione a Palazzo Belvedere, situato in via del Bosco, una traversa di via Maqueda a. L’edificio attualmente ospita alcunidel, trasferiti temporaneamente a causa dei lavori di ristrutturazione di Palazzo delle Aquile.Qualcuno è entrato dentro le stanze mettendole atra cui anche quella della vicepresidenza del.Il valore del bottino è ancora da determinare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e della polizia. Le indagini sono attualmente in corso.“Sono stato chiamato dai dipendenti del palazzo – dice Giuseppe Mancuso vicepresidente del– Mi hanno detto che hanno messo tutto a. Un gesto grave che ci lascia sbigottiti”.L'articolo, aperproviene da Dayitalianews.