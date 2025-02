Ilgiorno.it - Palazzi della Regione illuminati di arancione, Fontana: “Una preghiera per ostaggi uccisi in prigionia non richiede alcuna riflessione politica”

Milano, 21 febbraio 2025 - "Ho aderito senza esitazione alla richiesta pervenuta mercoledì sera. Unaperinnon". Così il presidenteLombardia, Attilio, sulla richiesta dell'Associazione milanese Pro Israele di illuminare Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli diin segno di vicinanza per la restituzionesalme dei due bambini Ariel e Kfir da parte di Hamas. Nelle scorse ore il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva espresso la sua posizione in merito: "Non credo che lo faremo. Ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare il Comune - ha spiegato Sala a margine dell'inaugurazione di una statua dedicata all'anniversario dello scoppio del conflitto in Ucraina -. Direi che il problema è tenere posizioni politiche".