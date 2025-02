Lopinionista.it - Pace Fiscale, Salvini: “È ora di liberare milioni di italiani perbene ostaggi delle cartelle esattoriali”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “È ora didi. Come? Versi il dovuto (con 120 rate in 10 anni), estingui il debito con il Fisco e torni a vivere. Avanti con la proposta della Lega per portare una definitivatra lo Stato e i cittadini”.E’ quanto ha scritto sul suo canale Telegram il vice premier e ministroinfrastrutture e trasporti, Matteo, che è anche segretario della Lega.L'articolo: “È ora didi” L'Opinionista.