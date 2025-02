Sololaroma.it - Ottavi di Europa League: data del sorteggio e possibili avversarie della Roma

Si sono conclusi i playoff di tutte le competizioni europee, che sono stati caratterizzati da tante delusioni per il calcio italiano. A salvare il bilancio ci ha però pensato la, che grazie al 3-2 rifilato al Porto ha conquistato la qualificazione aglidi finale, eliminando i portoghesi. Prestazione importante da parteformazione di Claudio Ranieri, che ha trovato quella vittoria necessaria per passare il turno dopo l’1-1 di una settimana fa al do Dragao.A trascinare i giallorossi è stato un Paulo Dybala spettacolare che dopo l’iniziale vantaggio di Samu Omorodion si è preso la squadra sulle spalle realizzando una doppietta alla quale ha fatto seguito la rete di Pisilli.che dunque attende di scoprire il proprio avversario, che verrà svelato domani, venerdì 21 febbraio, nelche si terrà a Nyon a partire dalle ore 13.