Ottavi di Champions League | sarà Inter-Feyenoord

Il sorteggio deglidi finale della UEFA2024/25, tenutosi oggi a Nyon, ha delineato gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta. L’affronterà il, con la gara di ritorno prevista a San Siro. In caso di qualificazione ai quarti di finale, i nerazzurri incontreranno una squadra tedesca: la vincente tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, con il match di ritorno nuovamente a Milano.I precedenti trarisalgono alla semifinale di Coppa UEFA 2001/2002, dove l’perse 0-1 in casa e pareggiò 2-2 in Olanda, venendo eliminata dalla competizione.Accoppiamenti deglidi:Liverpool – Paris Saint-GermainBarcellona – BenficaArsenal – PSV EindhovenAtlético Madrid – Real MadridBayer Leverkusen – Bayern MonacoLille – Borussia DortmundAston Villa – Club BruggeCalendario delladi finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025Finale: 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera