Ostia sorpreso con 600 grammi di hashish in macchina | arrestato 45enne

Acilia, 21 febbraio 2025- Nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio nel quartiere San Giorgio di Acilia, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri della Compagnia di Roma, dall’alba di questa mattina, hanno3 persone e ne hanno denunciate altre due.Arrivati in forze nel quartiere, i Carabinieri hanno dato vita a posti di controllo, perquisizioni, hanno ispezionato cantine, sottotetti, nascondigli di fortuna, in particolare alla ricerca di sostanze stupefacenti. Tre uomini che nel corso del controllo, sono risultati destinatari di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a cui erano già sottoposte per violazione della normativa sugli stupefacenti sono state arrestate e condotte in carcere.