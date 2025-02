Thesocialpost.it - Oscar del cioccolato italiano 2025: ecco quali sono i migliori. La classifica ufficiale

Chi produce il migliorin Italia?letavolette didel? Finalmente abbiamo la risposta, dato che è stata svelata ladel migliorche, come ogni anno, viene premiato con i cosiddetti “” del, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per il settore. A chi è andata quindi la Tavoletta d’Oro assegnata dalla Compagnia del? L’edizioneha visto una selezione di ben 1300 referenze tra leemersi 21 vincitori, alcuni deia pari merito. Come spiega GreenMe, iprodotti di quest’annostati scelti dopo un meticoloso processo di selezione, che ha visto in gara una varietà di cioccolati, dai fondenti ai gianduia, passando per i cioccolati al latte e monorigine. La premiazione ha avuto luogo nell’ambito de “I Cioccolati del Mediterraneo” al Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto a Maglie, in Salento.