Liberoquotidiano.it - Orrore nell'orrore: chi c'è dentro alla bara della mamma dei fratellini Bibas

Israele ha accusato il movimento palestinese Hamas di aver ucciso i bambini Ariel e Kfirdurante la loro prigionia a Gaza e di aver consegnato il corpo di una persona sconosciuta invece di quellomadre Shiri, di origine argentina. Come previsto dall'accordo di tregua a Gaza, Hamas ha consegnato quattro corpi che ha detto appartenere ai tre membrifamigliae al giornalista israeliano in pensione Oded Lifshitz. Shiri e i suoi figli Ariel e Kfir, che avevano quattro anni e otto mesi quando furono rapiti il 7 ottobre 2023, erano diventati un simbolo degli ostaggi presi da Hamas. Il padre, anch'egli rapito, e' stato rilasciato il primo febbraio. Il movimento islamista palestinese aveva affermato che la donna e i due bambini erano stati uccisi durante un bombardamento israeliano su Gaza nel novembre 2023, ma Israele non lo aveva confermato e i loro parenti speravano che fossero ancora vivi.