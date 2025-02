Dayitalianews.com - Orrore a Firenze, neonato di 15 giorni aggredito dal cane di famiglia: è in condizioni gravissime

Dopo la tragedia di Acerra, dove una bambina di 9 mesi è morta dopo i morsi letali del pitbull di, si registra un altro caso drammaticamente simile a, dove undi appena 15sarebbe stato morso alla testa daldidaldiI fatti si sarebbero svolti questa mattina, 21 febbraio, in un appartamento a Novoli, in provincia di, verso le 13:30. Secondo quanto trapelato finora in casa c’era tutta la, quando improvvisamente ildiavrebbealla testa il bambino, provocandogli un trauma cranico. Il piccolo è stato subito portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer, dove si trova tuttora inmolto serie. Purtroppo negli ultimi tempi le aggressioni dei cani sono sempre più frequenti e allarmanti e l’ultima letale aggressione si è verificata a Palermo, dove un anziano è morto sbranato proprio da un branco di cani in una campagna.