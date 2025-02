Velvetgossip.it - Oroscopo settimanale di Branko: sorprese e rischi per i Gemelli dal 21 al 27 febbraio 2025

Leggi su Velvetgossip.it

Nel periodo dal 21 al 27, l’di, tratto dalChi, offre una panoramica affascinante per i primi sei segni zodiacali. Grazie all’influenza di pianeti come Marte, Giove, Saturno, Urano e Venere, le previsioni delineano opportunità e sfide. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle per Ariete, Toro,, Cancro, Leone e Vergine.Ariete: una settimana di serenitàPer chi è nato sotto il segno dell’Ariete, la settimana si preannuncia tranquilla. La Luna non subirà cambiamenti di fase per almeno sette giorni, offrendo un’opportunità preziosa per riposo e cura di sé. Questo è particolarmente importante in un periodo in cui Marte ha complicato le relazioni familiari. Trovare un equilibrio interiore è fondamentale, specialmente in vista dell’arrivo della primavera, tradizionalmente associata a nuovi inizi.