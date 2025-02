Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 21 febbraio: priorità per se stessi per il Toro, nuovo mistero per lo Scorpione

Ecco l’diFox per venerdì 212025! Il fine settimana è ormai alle porte, e questo venerdì porta con sé un’energia particolare. Molti segni sentiranno il bisogno di concludere questioni rimaste in sospeso, mentre altri saranno più inclini a vivere la giornata con leggerezza e spensieratezza. La Luna si sposta in una posizione che favorisce le relazioni e il dialogo, rendendo questo giorno ideale per chiarimenti, incontri e nuove opportunità.diFox, per venerdì 212025, segno per segnoSul fronte lavorativo, alcuni segni troveranno il coraggio di prendere decisioni importanti, mentre altri dovranno affrontare piccole tensioni con colleghi o superiori. In amore, la passione potrebbe risvegliarsi per alcuni, mentre per altri sarà il momento di fermarsi e riflettere su ciò che davvero desiderano.