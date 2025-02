Ilgiorno.it - Orio Litta, riecco la Raspadura run nel segno del tipico formaggio e della Via Francigena

(Lodi), 21 febbraio 2025 – Nona “run”, a, sulle orme dei pellegrinivia. L’appuntamento sportivo, con la marcia podistica aperta a tutti, è per domenica 23 febbraio 2025, con orario di partenza, tra le 7.30 e le 8.30 e punto di ritrovo e di arrivo in piazza dei Benedettini. L’iniziativa è stata organizzata daRun con Sport Frog Senna, in collaborazione con Pro loco Aps, col patrocinio del Comune e la partecipazione del gruppo fotografico “Oltre lo sguardo. I percorsi saranno di 8, 16 e 22 chilometri, aperti a tutti e con un contributo di partecipazione, di sostegno all’evento, di 3 euro, che diventa 5 euro se si vuole portare a casa un dono promozionale. I non soci Fiasp dovranno pagare 0,50 centesimi in più. Il dono è una vaschetta diZucchelli, garantita per i primi 400 richiedenti.