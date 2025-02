Quotidiano.net - Originale e profonda ’L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo’

Leggi su Quotidiano.net

di Benedetta CucciGià nell’atrio del museo, sopra la reception, l’ironia guarda i visitatori dall’alto. Ad annunciare il viaggio nella “strategia estetica e critica capace di alludere a significati profondi senza esprimerli direttamente“ ci pensano i piccioni tassidermizzati di Maurizio Cattelan, trasformati nell’opera ’Ghosts’ del 2021. Benvenuti a ’Facile Ironia’, la grande mostra collettiva che racconta al Mambo di Bologna, in occasione dei 50 anni della fondazione della Galleria d’Arte Moderna di Bologna,tra XX e XXI. Un’esposizione moltocon più di 100 opere e documenti d’archivio di oltre 70 artisti, che ha anche trasformato la sala delle Ciminiere in un gioco cromatico pop. Ironico di per sé, il titolo della mostra richiama l’apparente semplicità del fenomeno, svelandone al contempo l’intrinseca complessità e invitando il pubblico a interrogarsi sulla natura del linguaggio, sui luoghi comuni che lo accompagnano.