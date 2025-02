Calciomercato.it - Ora legale, le lancette dell’orologio andranno spostate 20 giorni prima: la data definitiva

Si avvicina il ritorno all’ora: ecco quandolequest’anno, dettaglio da non sottovalutare soprattutto per chi organizzerà viaggi in questo periodo. Si avvicina il ritorno all’ora– Calciomercato.itAncora pochie la popolazione mondiale si vedrà costretta a spostare avanti di un’ora ledegli orologi. Sta per tornare, infatti, la tanto temuta orache da una lato permetterà alle giornate di allungarsi, ma dall’altro ci obbligherà a dormire 60 minuti in meno, almeno lanotte. Più luce, dunque, nel corso della fascia pomeridiana e soprattutto un minore uso dell’illuminazione elettrica.Basti pensare che tra il 2004 e il 2012 l’oraha portato a un risparmio tra i 6 e i 7 miliardi di kilowattora, che ha permesso di spendere quasi 900 milioni di euro in meno.