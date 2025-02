Serieanews.com - Ora è ufficiale: si svincola e fa saltare il mercato! Tre big italiane su di lui

Leggi su Serieanews.com

Un attaccante di livello internazionale ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club di appartenenza e può firmare con chi vuole: capito,? Ora è: sie fail! Tre bigsu di lui (Foto LaPresse/Ansa) – serieanews.comIl calcioè fatto di intuizioni, di colpi di scena e, soprattutto, di occasioni che non si possono lasciar scappare. Ed è esattamente ciò che sta accadendo con un attaccante internazionale, pronto a dire addio al suo club a parametro zero.Una situazione che manda in fibrillazione la Serie A, perché Juventus, Inter e Napoli potrebbero approfittarne per ridisegnare il proprio reparto offensivo senza sborsare un euro per il cartellino.Non si tratta solo di voci di: è stato lo stesso giocatore a rendere pubblica la sua decisione, con parole che non lasciano spazio a dubbi.