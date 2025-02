Ilrestodelcarlino.it - Opposizione all’attacco: "Clima di intimidazione. Intervenga il prefetto"

Dopo il bavaglio in aula, la richiesta di un incontro alper "il gravediverso i rappresentanti della stampa e verso le forze di" da parte della maggioranza, "dentro e fuori i palazzi istituzionali". È duro l’attacco di Ascoli Bene Comune, Partito Democratico e Ascolto e Partecipazione nei confronti del governo cittadino, accusato di fare un uso distorto del mezzo democratico. "La storia del bavaglio non è stata una carnevalata – spiega Emidio Nardini di A&P – come qualcuno ha cercato di farla passare. La verità è che non abbiamo avuto altro mezzo che quello di farci vedere, visto che non siamo riusciti a parlare". Il casus belli è l’ormai nota interrogazione presentata dalla maggioranza, primo firmatario Emidio Premici, in cui si chiedeva al sindaco Marco Fioravanti quale provvedimento prendere per alcuni giornalisti che, nonostante siano anche dipendenti pubblici, hanno criticato l’operato del Comune.