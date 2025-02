Lortica.it - Opocsoro

Oroscopo del 21 Febbraio: Il karma ti osserva (e ride) Il 21 febbraio è uno di quei giorni in cui potresti sentirti una divinità. oppure un disastro ambulante. Gli astri non sono qui per coccolarti, quindi preparati a qualche verità scomoda. Se pensavi di sfuggire al karma, ripensaci: oggi ti trova, ti giudica e forse ti rifila pure un buffetto (o uno schiaffo, dipende da come ti sei comportato).Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei più testardo di un mulo con gli auricolari. Non ascolti nessuno, e la tua missione è fare tutto a modo tuo. Ok, ma se poi va storto, evita di dare la colpa agli altri. Ogni tanto, una pausa di riflessione non uccide. credo. Toro(20 aprile – 20 maggio)Hai bisogno di comfort, ma la vita ha deciso di metterti alla prova. Niente panico: respira, accetta che oggi il tuo cuscino preferito non sarà sempre a portata di mano, e affronta il mondo senza lamentarti.