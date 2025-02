Nerdpool.it - OPEN SCHOOL: una settimana gratis a Scuola Internazionale di Comics di Torino

Il modo migliore per scoprire se unafa per noi è frequentarla. Magari solo per qualche giorno, avendo il privilegio di poterlo fare gratuitamente.Proprio per questoDIdioffrirà a chiunque lo desideri la possibilità di accedere gratuitamente nelle proprie aule e di frequentare le lezioni e i corsi a stretto contatto coi docenti e gli allievi per unaintera. Da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 2025 sarà possibile entrare in classe, curiosare tra i corsi e le lezioni, osservare gli allievi e i docenti al lavoro e scoprire la realtà dellada vicino.Tutto lo staff sarà a completa disposizione per accompagnare i partecipanti in giro per lae per rispondere a tutte le loro domande.È possibile inoltre prenotare un colloquio orientativo gratuito per valutare al meglio il percorso artistico e didattico più adatto alle esigenze di ciascuno.