Onda Forte Roma-C N Posillipo Porzio | Massimo rispetto per i nostri avversari

Tempo di lettura: 2 minutiGara in trasferta per il C.N.che affronta domani, nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A1, l’.La partita si disputerà al Valco San Paolo di, con inizio fissato alle ore 16,00.Dopo le due vittorie consecutive ottenute contro la Training Olympic Academye laVis Nova, ilè atteso dalla sfida contro la terza formazionena del Campionato di Serie A1. L’, penultima in classifica con 5 punti in campionato, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Pallanuoto Trieste mentre nell’ultima partita disputata in casa ha trovato la prima vittoria della stagione superando la Nuoto Catania per 13-11. La formazione guidata da Mister Massimiliano Fabbri, nonostante la posizione di classifica, ha spesso offerto ottime prestazioni in questa fase della stagione.