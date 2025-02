Ilgiorno.it - Omicidio Sharon Verzeni, via al processo a Moussa Sangare. Terno d’Isola non si costituisce parte civile: ecco perché

Bergamo – Il Comune did'Isola non si costituirànelche vede imputatoper l'diavvenuto il 30 luglio 2024. La prima udienza delè prevista per martedì 25 febbraio davanti alla Corte d'assise di Bergamo. A sinistra,, l'uomo che ha confessato di aver uccisonella notte tra il 29 e il 30 luglio ad'Isola "Pur sussistendo un pregiudizio istituzionale per l'istituzione comunale, l'amministrazione ha comunque deciso di noncipare attivamente alcomelesa. Il Comune - si legge in una nota - esprime piena fiducia nell'operato della magistratura e rinnova la propria vicinanza alla comunità e ai familiari della vittima, auspicando che ilpossa fare piena luce sui fatti accaduti e garantire giustizia".