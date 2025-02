Bergamonews.it - Omicidio Sharon Verzeni, il comune di Terno d’Isola non si costituirà parte civile al processo

Ildinon sinel procedimento penale a carico di Moussa Sangare, imputato per l’di, avvenuto sul territorio comunale lo scorso 30 luglio 2024. La prima udienza è prevista per martedì 25 febbraio nella Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo.Successivamente a numerosi confronti con un legale, al fine di determinare la corretta strada da percorrere, ilha assunto tale decisione “nel rispetto delle valutazioni giuridiche e delle prerogative istituzionali dell’Ente, considerando la natura del reato. Pur sussistendo un pregiudizio istituzionale per l’istituzione comunale, l’Amministrazione ha comunque deciso di noncipare attivamente alcomelesa” si legge in una nota ufficiale diffusa nella mattinata di venerdì 21 febbraio.