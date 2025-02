Lapresse.it - Omicidio Pierina Paganelli, moglie Dassilva verso il ricovero

Valeria Bartolucci,di Louis, indagato per la morte dia Rimini, potrebbe essere ricoverata in una struttura sanitaria nei prossimi giorni.La notizia data durante la puntata di Ore 14 su Rai 2La notizia è stata riferita dalla criminologa Roberta Bruzzone, consulente dello stesso, in diretta durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante.“Valeria – ha detto Bruzzone – è stata ‘tritata’ da un anno e mezzo di pressione mediatica, oggi è una donna in serissime difficoltà, stiamo valutando, in accordo con il suo legale, unin una struttura psichiatrica, non ci sta piacendo per niente la sua tenuta clinica e psicologica in questa fase.Bruzzone: “Ladia rischio di vita”Questa donna rischia di non superare i prossimi giorni.