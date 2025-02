Metropolitanmagazine.it - Omg, Christina Aguilera potrebbe aver portato in trend i bubble gum ombré hair

non ha mai avuto paura di reinventarsi, e il suo stile è sempre stato parte integrante delle sue ere musicali. La cantante ama giocare con il suo aspetto e, questa volta, ha deciso di dare un tocco inedito alla sua chioma biondo platino con un accenno di rosagum. Un cambiamento che ha subito fatto impazzire i fan.e il suolook di San Valentino all’insegna del pinkIl 19 febbraio,ha condiviso su Instagram alcuni scatti delle sue romantiche celebrazioni di San Valentino. Nella prima foto, la popstar è sdraiata su un letto candido ricoperto di petali di rosa, sfoggiando un look impeccabile e i suoi nuovi riflessi rosa, strategicamente concentrati sul retro della testa per un effetto peek-a-boo sofisticato e femminile.A completare il look, un trucco perfettamente in palette: labbra tinte di rosa baby con una definizione extra grazie alla matita marrone, ciglia lunghissime e volumizzate, ombretto shimmer e un tocco di blush sulle guance.