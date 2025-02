Ilgiorno.it - Omaggio dell’Anpi al “Balilla“, l’ultimo dei partigiani in provincia

Trasferta a Grosotto per una consegna speciale, quella effettuata dal presidente del comitatole Anpi Sondrio Sergio Spolini e dall’onorario Egidio Melè, che in questo ruolo lo ha preceduto negli ultimi otto anni. I due massimi rappresentanti locali dell’associazione hanno infatti raggiunto il paese per incontrare il partigiano della Brigata Gufi Ezio Riccardo Peroni "", ultimo partigiano vivente nella nostra. L’occasione è stata, appunto, la consegna della tessera annuale di iscrizione all’Anpi, a cui Riccardo – altra caratteristica che rende "unico"- risulta iscritto ininterrottamente dal 1946, anno di costituzione del Comitato di Sondrio, ad oggi, e per portargli gli auguri di tutta l’Anpi per i suoi 98 anni. Come in tutti i compleanni che si rispettino non è naturalmente mancato il dono, che non poteva che essere il recente volume "la Resistenza in Valtellina e Valchiavenna.