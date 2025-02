Ilrestodelcarlino.it - Omaggio al fusignanese. Arcangelo Corelli con Arcomelo Ensemble

Alle 20.30 all’auditorium di Fusignano, in vicolo Belletti 2, l’presenta un concerto "intorno a", in occasione dell’anniversario di nascita del compositore. Il programma musicale della serata ruota attorno alla figura di, protagonista della cultura barocca e punto di riferimento per generazioni di musicisti italiani e stranieri tra cui Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Georg Philipp Telemann. Il concerto, nell’ambito del progetto "Musica maestro" è a ingresso libero.