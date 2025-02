Oltrepò il castello di Santa Giuletta in vendita a 35 milioni

Ilgiorno.it - Oltrepò, il castello di Santa Giuletta in vendita a 3,5 milioni

Giulietta (Pavia) – Poche parole e tante fotografie per cercare nuovi acquirenti. Ildiè in. Lo ha comunicato Italy Sotheby’s International Realty che pubblica l’annuncio sul suo sito. “Prestigiosodel 1200 - si legge -. Richiesta 3,5di euro”. Arroccato sulle colline dell’l’edificio di 24 stanze è immerso tra boschi di alberi secolari e vigneti di circa 40mila metri quadri. Costruito dai marchesi Isimbardi tra il XVIII e il XIX secolo sui resti medievali di un altro maniero, è un’elegante dimora circondata da mura antiche. Soffitti a cassettoni decorati, saloni affrescati, con colonne in marmo e pavimenti pregiati non possono passare inosservati come le grandi finestre spalancate su un paesaggio mozzafiato. Dodici le camere da letto, 36 i bagni ai quali si aggiungono una cappella privata consacrata, cantine medievali e dotazioni moderne, tra cui ascensore e impianti di climatizzazione all’avanguardia.