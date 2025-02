Bergamonews.it - Oltre 300 iscritti a “Innovare per tornare a crescere”, la convention di Energia Popolare sul futuro delle imprese

Leggi su Bergamonews.it

È ormai tutto pronto per “per. Superare le crisi, costruire ile del lavoro”, lapromossa da– l’area del Partito Democratico guidata da Stefano Bonaccini – dedicata al confronto sui temi che investono il mondo dell’industria italiana ed europea.Si sono300 all’appuntamento in programma sabato 22 febbraio al Kilometro Rosso di Bergamo – promosso tra gli altri da Giorgio Gori, ex sindaco della città e ora europarlamentare. Si parte alle 9.30 con il CaffEU (una sorta di “colazione europea”, moderata dal direttore di Bergamonews Davide Agazzi con i parlamentari europei PD Gori, Tinagli e Bonaccini) per poi entrare nel vivo con i lavori della giornata. Nel corso della giornata, nella sequenza di presentazioni, interviste e panel di discussione, interverranno alcuni dei protagonisti della scena imprenditoriale italiana ed europea.